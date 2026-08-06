Potrošnja vode u Beogradu blizu rekordne: "Plastični bazeni posebno veliko opterećenje"

Problemi sa snabdevanjem su se javili uglavnom na rubnim delovima grada na većim nadmorskim visinama Prekidi su nastali zbog velike potrošnje usled visokih temperatura, što je dovelo do pada pritiska u vodovodnoj mreži Direktor JKP Beogradski vodovod i kanalizacija Radomir Vujadin rekao je danas da je, uprkos potrošnji vode koja je blizu rekordnog nivoa, vodosnabdevanje u Beogradu stabilno. Vujadin je za RTS izjavio da je tokom prethodnih problema sa snabdevanjem