Top 10 najboljih gradova za život u 2026: Gde se najkvalitetnije živeti, ko vodi i zašto?

Blic pre 54 minuta
Top 10 najboljih gradova za život u 2026: Gde se najkvalitetnije živeti, ko vodi i zašto?
Evropski i australijski gradovi dominiraju listom, dok je Vankuver jedini severnoamerički među prvih deset mesta Ističu se napredak kineskih i azijskih gradova zahvaljujući ulaganjima u zdravstvo, dok su gradovi u Persijskom zalivu zabeležili pad zbog nestabilnosti Svet se brzo menja, ali nema promene na vrhu liste gradova koji nude najbolje uslove života za svoje stanovnike. Drugu godinu zaredom, Kopenhagen je zauzeo prvo mesto na Globalnom indeksu kvaliteta
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