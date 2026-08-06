U ubistvu Ruskinje učestvovalo više osoba?! Turski državljanin uhapšen zbog jezivog zločina u Borči tvrdi da nije kriv, na saslušanju izneo šok detalje: otkrio u kakvom su odnosu bili

Postupak protiv K.E. vodiće se u Srbiji, gde će mu biti suđeno i eventualno izdržavanje kazne Policija i tužilaštvo moraju prikupiti dodatne materijalne dokaze kako bi osnovanu sumnju pretvorili u opravdanu Državljanin Turske K.E. koji je uhapšen zbog sumnje da je ubio rusku državljanku Ljudmilu Turkovu Konstantinovnu (27), a potom njeno telo spakovao u putni kofer i bacio u hladnu vodu kanala Vizelj, na saslušanju u tužilaštvu je izneo svoju odbranu u kojoj je