Direktor beogradskog Vodovoda: Potrošnja vode rekordna, prizvodnja može da bude i veća

Direktor Javnog-komunalnog preduzeća „Beogradski vodovod i kanalizacija“ Radomir Vujadin izjavio je danas da je potrošnja vode u Beogradu blizu rekordnog nivoa, ali da sistem ne radi u punom kapacitetu, jer trenutno ispunjava potrebe. „Svi naši proizvodni kapaciteti su aktivni, svih pet proizvodnih pogona funkcioniše.

Mi smo u prethodna 24 sata proizvodili 6.900 litara vode u sekundi. Za 24 sata smo proizveli 580 miliona litara vode i to je brojka koja je potisnuta u sistem i potrošena. To nije pun kapacitet, on je blizu 7.200 litara u sekundi“, rekao je Vujadin za RTS. Prema njegovim rečima, vodovodni sistem je izuzetno stabilan, ali ima mnogo poteškoća u samom radu jer visoke temperature izazivaju konstatno naprezanje sistema, ali kompletna teritorija Grada uglavnom ima uredno