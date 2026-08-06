Đilas (SSP): Vučić ostavlja Srbiju najzaduženiju i najizolovaniju

Predsednik Stranke slobode i pravde (SSP) Dragan Đilas izjavio je danas da je predsednik Srbije Aleksandar Vučić sebe proglasio „najvećim vladarom u istoriji Srbije“ dok, kako je Đilas naveo, zemlju ostavlja „najzaduženiju i najizolovaniju“.

Đilas je u saopštenju napisao da Vučić iznosi neistine kada tvrdi da je Srbija danas „najjača u svojoj istoriji – ekonomski, politički i vojno“, dodajući da je veći problem to što aktuelni period vlasti predstavlja kao najuspešniji u istoriji Srbije. Istakao je da su Vučićeve tvrdnje da je „uspešniji ;od cara Dušana, despota Stefana, kneza Miloša, kralja Petra i svih onih koji su vekovima stvarali i branili srpsku državu opasna manifestacija kulta ličnosti čoveka