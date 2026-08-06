Trampova administracija vratila kompanijama 100 milijardi dolara zbog nezakonito naplaćenih carina

Administracija američkog predsednika Donalda Trampa vratila je kompanijama 100 milijardi dolara na ime naplaćenih carina, na osnovu odluke Vrhovnog suda da su uvozne carine bile nezakonito uvedene.

To je otprilike 60 odsto svih carinskih prihoda koje je vlada prikupila, prema nedavnom sudskom podnesku Američke carinske i granične službe, prenosi BBC. Skoro 29 milijardi dolara potencijalnih povraćaja trenutno preispituju trgovinske vlasti, a 1,6 milijardi ostaje zaglavljeno, jer uvoznici još nisu dostavili svoje bankovne podatke. Prilikom uvođenja carina Bela kuća se pozivala na Zakon o međunarodnim vanrednim ekonomskim ovlašćenjima iz 1977. godine, koji