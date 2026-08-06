Vučić čestitao Dan rudara i poručio da rudarstvo ostaje jedan od stubova energetske stabilnosti

Danas pre 1 sat  |  Beta
Vučić čestitao Dan rudara i poručio da rudarstvo ostaje jedan od stubova energetske stabilnosti
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić čestitao je danas zaposlenima u rudarskoj industriji Dan rudara, poručivši da rudarstvo ostaje jedan od stubova privrede i energetske stabilnosti zemlje.U čestitki je naveo da Dan rudara Srbije „nosi breme višemilenijumske istorije“, kao i da rad u jami zahteva ne samo fizičku snagu već i „visoko izraženu svest o zajedničkom dobru“. „Rudarstvo i u našem veku opstaje kao jedan od stubova privrede i energetske stabilnosti Srbije.
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