Zvezdini potencijalni rivali ako izbace Hapoel: Veljko Simić strelac važnog gola za Sabah

Crvena zvezda je izgubila sa 1:0 od Hapoela u prvom meču terćeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona.

Ipak, i pored toga se izabranici Dejana Stankovića nadaju da će stići do plej-of runde elitnog takmičenja. Tamo će igrati protiv boljeg iz dvomeča Arhus – Sabah. Danci su na svom terenu u prvom meču slavili sa 2:1. Imali su i 2:0, ali ostala je nada za Sabah. Poveli su golovima Bogerea u 31. i 63. minutu, ali važan gol za šampiona Azerbejdžana je dao bivši igrač Crvene zvezde Veljko Simič koji je postavio konačnih 2:1 u 66. minutu.