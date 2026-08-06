Premijerka Japana u Hirošimi: Nastavićemo da se zalažemo za svet bez nuklearnog oružja

Euronews pre 23 minuta  |  Autor: Tanjug
Premijerka Japana u Hirošimi: Nastavićemo da se zalažemo za svet bez nuklearnog oružja

Japanska premijerka Sanae Takaiči poručila je danas na komemoraciji povodom 81. godišnjice atomskog bombardovanja Hirošime da Japan ostaje posvećen svojim dugogodišnjim principima nenuklearnog oružja i da će nastaviti da radi na ostvarivanju sveta bez nuklearnog naoružanja.

Takaiči je u Memorijalnom parku mira u Hirošimi, zajedno sa preživelima atomskog bombardovanja, porodicama žrtava i domaćim i stranim zvaničnicima, odala poštu stradalima minutom ćutanja u 8.15 časova, tačno u vreme kada je 6. avgusta 1945. godine eksplodirala američka atomska bomba, preneo je Japan tajms. U bombardovanju Hirošime do kraja te godine poginulo je oko 140.000 ljudi, dok je tri dana kasnije u Nagasakiju stradalo još oko 74.000. "Razaranje izazvano
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