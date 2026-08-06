Uživo: Rat u Ukrajini, automobil proizvođača dronova "Vampira" dignut u vazduh

Euronews pre 32 minuta  |  Autor: Euronews Srbija
Uživo: Rat u Ukrajini, automobil proizvođača dronova "Vampira" dignut u vazduh
Rat u Ukrajini traje 1.625 dana. Najmanje 21 osoba je poginula, a 27 je povređeno u masovnom ruskom napadu na Kijevsku oblast. Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski rekao je da je u napadu upotrebljeno 24 balističke rakete, četiri rakete tipa „Cirkon/Oniks“, kao i još 115 bespilotnih letelica, od kojih je, kako tvrdi, značajan broj bio na mlazni pogon. Prema njegovim rečima, glavne mete napada bila su skladišta u vlasništvu civilnih kompanija, kao i
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