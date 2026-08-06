Transnafta ponovo dodelila ugovor za stručni nadzor nad izgradnjom naftovoda od Mađarske

Akcionarsko društvo Transnafta objavilo je novu odluku o dodeli ugovora za stručni nadzor nad izgradnjom naftovoda od granice sa Mađarskom do Novog Sada.

Transnafta je potvrdila svoj prvobitni izbor i posao nadzora dodelila konzrocijumu koji čine Project Biro Utiber, SGS Beograd, Petrol projekt, SGS iz Češke i Preventiva 012. Vrednost ugovora je oko 459 miliona dinara, bez PDV-a. Podsetimo, Transnafta je odluku o dodeli ugovora za stručni nadzor nad izgradnjom naftovoda prvobitno donela u maju ove godine. I tada je odluka bila da se taj posao poveri konzorcijumu koji predvodi firma SGS Beograd. Međutim, na ovu