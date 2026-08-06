Požar kod Trebinja stavljen pod kontrolu nakon izuzetno teške noći

Insajder pre 1 sat  |  Tanjug
Požar kod Trebinja stavljen pod kontrolu nakon izuzetno teške noći

Pripadnici vatrogasno-spasilačke jedinice Trebinje uz podršku iz vazduha uspeli su da zaustave širenje požara na teritoriji Trebinja i zaštite stanovništva, stambene objekte i materijalna dobra, izjavio je danas komandir Teritorijalne vatrogasne jedinice Trebinje Dejan Kašiković.

Požari kod Trebinja, FOTO TANJUG/ FOTO SRNA/ MILENA KOPRIVICA On je za RTRS rekao da se u selu Poljice vodila se izuzetno teška borba tokom noći sa vatrenom stihijom. "Situaciju je dodatno otežavao nepovoljan teren i vetar koji je tokom noći išao u kontra smeru od onoga što je nama odgovaralo. Objekti i materijalna sredstva su zaštićena, pratimo situaciju na terenu", rekao je Kašiković. Istakao je da je svo raspoloživo ljudstvo na terenu, kao i tehnika. "Sve je pod
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