U 8 sati najtopliji Zrenjanjin sa 30 stepeni, u Beogradu 29 stepeni

Insajder pre 40 minuta  |  Tanjug
U 8 sati najtopliji Zrenjanjin sa 30 stepeni, u Beogradu 29 stepeni

U Srbiji je u 8 sati najtoplije u Zrenjaninu, gde je izmereno 30 stepeni, dok je najsvežije u Sjenici gde je izmereno 13 stepeni, pokazuju podaci objavljeni na sajtu Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ).

Toplo vreme, ilustracija, foto: Bayu Syaits/Unsplash U Beogradu je izmereno 29 stepeni, a u Novom Sadu, Kikindi i Banatskom Karlovcu 28 stepeni, dok je u Somboru i na Paliću izmereno 27 stepeni. Crveni meteo-alarm na snazi je na području Beograda, u Sremu, Bačkoj, Banatu, Pomoravlju, Šumadiji, Zapadnoj, Jugozapadnoj, Istočnoj i Jugoistočnoj Srbiji, a u AP Kosovo i Metohija na snayi je narandžasti meteo-alarm. RHMZ je izdao upozorenje na toplotni talas na teritoriji
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