Crno-beli pod pritiskom! Simić pred Tobol iskreno o slabostima Partizana: "Odbrana počinje od napada!"

Partizan je spreman za novu evropsku bitku, ali pred duel sa Tobolom u trećem kolu kvalifikacija za Ligu konferencija u Humskoj postoji i jedna velika briga - odbrana.

Crno-beli večeras od 21 čas dočekuju kazahstanski klub, a defanzivac Nikola Simić nije bežao od problema koji su se videli na početku sezone. Posle poraza od IMT-a, samopouzdanje nije na najvišem nivou, ali u taboru crno-belih veruju da mogu da odgovore kada je najpotrebnije. "Ulazimo u meč sa malo manje samopouzdanja posle poraza od IMT-a, ali sa dosta poštovanja prema protivniku. Ako budemo odigrali svoju igru, nadamo se najboljem", rekao je Simić. Ipak, upravo