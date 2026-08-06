Divlja deponija nikla preko noći pored groblja i glavnog puta: Sramotan prizor u selu Slatina kod Čačka, meštani ogorčeni: "Širi se smrad" (foto)

Kurir pre 1 sat  |  RINA
Divlja deponija nikla preko noći pored groblja i glavnog puta: Sramotan prizor u selu Slatina kod Čačka, meštani ogorčeni…

Neprijatan prizor jutros je iznenadio prolaznike koji su se zatekli na starom putu Čačak - Kraljevo u selu Slatina.

Odmah pored glavnog puta neko je "parkirao" gomilu smeća. Meštani kažu da je ova divlja deponija nastala odjednom, skoro preko noći. - Baš je užasno, smeće je na sve strane, odmah pored groblja. Ne možemo normalno ni da priđemo i zapalino sveću našim najmilijima - kaže za RINU jedan od meštana. Apeluje se na nadležne službe da hitno reaguju na ovoj deonici, jer na ovako visokim temperaturama svaki gram nepredviđeno odloženog smeća može biti veliki rizik. - Nadamo
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