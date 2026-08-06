Dron sa eksplozivnom napravom na aerodromu u Lajpcigu: Berlin upire prstom u Moskvu: "To je više od bezbednosnog incidenta" (foto)

Kurir pre 55 minuta  |  Agencije
Dron sa eksplozivnom napravom na aerodromu u Lajpcigu: Berlin upire prstom u Moskvu: "To je više od bezbednosnog incidenta"…

Aerodrom u Lajpcigubio je zatvoren tokom noći pošto je na pisti pronađen sumnjiv predmet nedugo pošto je na području aerodroma uočen dron! Kako navode lokalni mediji, ubrzo posle ponoći na prostoru aerodroma uočena je bespilotna letelica, a nedugo zatim na jednoj od dve piste pronađen je sumnjiv predmet.

Slučaj su odmah preuzeli Tim za borbu protiv terorizma pri Tužilaštvu u Drezdenu i policija nemačke savezne pokrajine Saksonije. Zbog ozbiljnosti situacije, nemački ministar unutrašnjih poslova Aleksander Dobrint hitno je prekinuo godišnji odmor u Italiji i otputovao na vanredne sastanke u Lajpcig. Reakcije političkog vrha u Berlinu bile su izuzetno oštre, a sumnja je odmah pala na Moskvu. Ambasador Ukrajine u Nemačkoj Oleksij Makejev otvoreno je upitao ko bi drugi
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Dron sa eksplozivnom napravom na aerodromu u Lajpcigu: Berlin upire prstom u Moskvu: "To je više od bezbednosnog incidenta"…

Dron sa eksplozivnom napravom na aerodromu u Lajpcigu: Berlin upire prstom u Moskvu: "To je više od bezbednosnog incidenta" (foto)

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