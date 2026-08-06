Favoriti padaju kao na traci! Šok za šokom u Montrealu: Tri velika imena ispala u jednom danu - navijači u neverici!

Kurir pre 1 sat
Favoriti padaju kao na traci! Šok za šokom u Montrealu: Tri velika imena ispala u jednom danu - navijači u neverici!

Masters u Montrealu pretvorio se u pravi pakao za favorite! Prvi nosilac Aleksandar Zverev i četvrti favorit Danil Medvedev završili su takmičenje posle šokantnih poraza od holandskih tenisera, dok je turnir prerano završen i za Amerikanca Tejlora Frica.

Teniska planeta ostala je u neverici posle dana punog iznenađenja u Kanadi. Zverev, koji je u Montreal stigao kao jedan od glavnih kandidata za titulu, nije uspeo da opravda ulogu favorita. Nemac je izgubio od Talona Grikspora posle velike borbe - 7:6, 2:6, 4:6. Holanđanin, trenutno van samog vrha svetskog tenisa, napravio je najveću pobedu u poslednje vreme i priredio senzaciju protiv igrača koji je nedavno stigao do velikih rezultata na grend slem sceni. Nije se
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