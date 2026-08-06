Iz podstanarskog života u svoj dom! Mlada majka iz Bajine Bašte dobila državnu pomoć za prvi stan: Sve je proteklo brzo i bez većih poteškoća (foto)

Mlada majka iz Bajine Bašte Ivana Marinković ostvarila je pravo na državnu subvenciju za kupovinu prve nekretnine po osnovu rođenja deteta, a tim povodom primio ju je predsednik opštine Milenko Ordagić, saopštila je Opština Bajina Bašta.

Ordagić je istakao da ovakve mere predstavljaju značajnu podršku mladim porodicama u rešavanju stambenog pitanja i pozvao sve majke koje ispunjavaju uslove da se informišu i podnesu zahtev za ostvarivanje ovog prava. - Želimo da što više porodica iz Bajine Bašte iskoristi mogućnosti koje država nudi. Opštinska uprava na raspolaganju je svim građanima kojima je potrebna pomoć oko prikupljanja dokumentacije i postupka prijave - rekao je Ordagić. Ivana Marinković