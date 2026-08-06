Kazahstanci večeras dolaze u Humsku, crno-beli moraju da pobede! Evo gde možete da gledate utakmicu Partizan - Tobol!

Fudbaleri Partizana dočekuju sutra od 21.00 na stadionu u Humskoj kazahstanski Tobol, u prvoj utakmici trećeg kola kvalifikacija za Ligu konferencija.

Revanš je naredne sedmice u Kazahstanu. Direktan televizijski prenos obezbeđen je na kanalu TV Arena sport Premium 1, dok tekstualni prenos večerašnjeg susreta možete pratiti putem lajv-bloga na sajtu Kurir.rs Ako eliminiše Tobol, Partizan će u poslednjem kolu kvalifikacija igrati protiv španskog Hetafea. Trener fudbalera Partizana Saša Ilić izjavio je da predstojeća utakmica protiv Tobola u kvalifikacijama za Ligu konferencija ne dolazi u najboljem trenutku po