Otkriveno koliko će Tajs zarađivati u Makabiju! Izraelci mu dali sve što je tražio, a evo koliko će novca leći na njegov račun!…

Ovaj 34-godišnji nemački košarkaš je potpisao dvogodišnji ugovor sa izraelskim klubom.

Tajs u Makabi stiže iz Monaka gde je proveo poslednju sezonu i po. On je prošle sezone prosečno beležio 9,7 poena, pet skokova i 0,8 blokada na 38 utakmica Evrolige. Pomogao je Monaku da osvoji četiri domaća trofeja u sezoni 2025/26. Godinu dana ranije, pridružio se timu sredinom sezone i pomogao mu da se plasira u finale Evrolige. Tajs je karijeru započeo u Nemačkoj. Debitovao je u Evroligi sa Brose Bambergom, kojem je pomogao da osvoji tri uzastopne titule