Srpski grad dobio besplatan internet: Građani i turisti sada mogu da se povežu na mrežu bez plaćanja, evo gde je postavljena nova zona

Kurir pre 50 minuta
Srpski grad dobio besplatan internet: Građani i turisti sada mogu da se povežu na mrežu bez plaćanja, evo gde je postavljena…

Građani Trstenika i brojni posetioci od sada mogu besplatno da koriste WiFi4WB mrežu u samom centru grada, zahvaljujući novoj javnoj Wi-Fi zoni koja je postavljena u parku ispred zgrade Opštine Trstenik.

Uspostavljanjem besplatne bežične mreže unapređena je dostupnost digitalnih usluga, a građanima, turistima, učenicima, studentima i svim ostalim korisnicima omogućena je jednostavna i pouzdana internet veza na jednoj od najprometnijih gradskih lokacija. Projekat je realizovan u okviru inicijative WIFI4WB, koja je deo programa EU4Digital. Njegovu realizaciju podržali su Evropska unija i Vlada Savezne Republike Nemačke, dok projekat sprovodi nemačka razvojna agencija
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Srpski grad dobio besplatan internet: Građani i turisti sada mogu da se povežu na mrežu bez plaćanja, evo gde je postavljena…

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