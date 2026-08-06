Transfer ofanziva Rendžersa! Posle bivšeg kapitena Partizana stigao i Japanac iz Hanovera!

Škotski velikan ne gubi vreme i već je krenuo u ozbiljno renoviranje ekipe za narednu sezonu.

Rendžers je danas potvrdio dolazak japanskog fudbalera Daisukea Jokote, koji je potpisao ugovor do leta 2029. godine, uz mogućnost produžetka saradnje na još jednu sezonu. Jokota u Glasgow stiže iz nemačkog Hanovera, gde je prethodno nastupao u Cvajti, a na Ajbroks dolazi kao još jedan deo velikog plana kluba da napravi tim spreman za napad na trofeje. Japanski fudbaler samo je poslednji u nizu pojačanja škotskog velikana ovog leta. Rendžers je već povukao nekoliko