Uhapšen bahati vozač (39): Na auto-putu "Prijateljstvo" vozio suprotnim smerom, pao tri dana kasnije

Kurir pre 55 minuta  |  Beta
Uhapšen bahati vozač (39): Na auto-putu "Prijateljstvo" vozio suprotnim smerom, pao tri dana kasnije

Policija Severne Makedonije uhapsila je u sredu 39-godišnjaka koji je vozio u suprotnom smeru na auto-putu "Prijateljstvo", na deonici Skoplje-Veles.

Kako se navodi u saopštenju, M.Š. (39) iz tetovskog sela Čelopek je 2. avgusta na autoputu Skoplje-Veles u automobilu marke "golf" vozio u suprotnom smeru, što su fotografisali očevici i objavili fotografije na društvenim mrežama. Uhapsili su ga policajci Mobilne jedinice Sektora za saobraćajne poslove, a nakon dokumentovanja slučaja, protiv M.Š. biće podneta krivična prijava za bezobzirno upravljanje motornim vozilom i biće izveden pred nadležnog javnog
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Uhapšen bahati vozač (39): Na auto-putu "Prijateljstvo" vozio suprotnim smerom, pao tri dana kasnije

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