Velika obnova u godini velikog jubileja! Najmlađi Užičani dobijaju novi kutak za čitanje i druženje (foto)

Kurir pre 54 minuta
Velika obnova u godini velikog jubileja! Najmlađi Užičani dobijaju novi kutak za čitanje i druženje (foto)

Narodna biblioteka Užice započela je rekonstrukciju Dečjeg odeljenja zahvaljujući sredstvima dobijenim na konkursu Ministarstva kulture za bibliotečko-informacionu delatnost, kao i uz podršku Grada Užica.

U ovoj ustanovi kulture ističu da će radovi doprineti lepšem i funkcionalnijem prostoru za najmlađe čitaoce, a realizuju se u godini kada biblioteka obeležava 170 godina od osnivanja prvog čitališta. - Dečje odeljenje dugo nije bilo renovirano, zbog čega je obnova bila neophodna. Na konkursu Ministarstva kulture konkurisali smo projektom „170 godina kulture čitanja“ i dobili deo sredstava. Podršku smo dobili i od Grada Užica, tako da možemo da realizujemo planirane
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Velika obnova u godini velikog jubileja! Najmlađi Užičani dobijaju novi kutak za čitanje i druženje (foto)

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