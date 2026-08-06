Velika obnova u godini velikog jubileja! Najmlađi Užičani dobijaju novi kutak za čitanje i druženje (foto)

Narodna biblioteka Užice započela je rekonstrukciju Dečjeg odeljenja zahvaljujući sredstvima dobijenim na konkursu Ministarstva kulture za bibliotečko-informacionu delatnost, kao i uz podršku Grada Užica.

U ovoj ustanovi kulture ističu da će radovi doprineti lepšem i funkcionalnijem prostoru za najmlađe čitaoce, a realizuju se u godini kada biblioteka obeležava 170 godina od osnivanja prvog čitališta. - Dečje odeljenje dugo nije bilo renovirano, zbog čega je obnova bila neophodna. Na konkursu Ministarstva kulture konkurisali smo projektom „170 godina kulture čitanja“ i dobili deo sredstava. Podršku smo dobili i od Grada Užica, tako da možemo da realizujemo planirane