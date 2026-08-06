Profesor FDU pretučen u centru Beograda: „Udarali su me metalnom stolicom“

Profesor na Fakultetu dramskih umetnosti Stevan Filipović pretučen je sinoć u centru Beograda.

On je u videu na Instagramu rekao da su mu “plaćenici vladajuće partije”, koje je fotografisao dok su demolirali zaštićenu zgradu na uglu Makedonske i Nušićeve ulice, naneli telesne povrede. Kako je naveo, oborili su ga na pod, šutirali i udarali metalnom stolicom. Izgubio je svest, ima kopču na nozi, hematom na kuku, potres mozga, i lekari su mu rekli da ne treba 14 dana da se pomera. “Plaćenici vladajuće partije su po stoti put, ili ne znam koji put, demolirali