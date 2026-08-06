Profesor FDU pretučen u centru Beograda: „Udarali su me metalnom stolicom“

Luftika pre 20 minuta
Profesor FDU pretučen u centru Beograda: „Udarali su me metalnom stolicom“

Profesor na Fakultetu dramskih umetnosti Stevan Filipović pretučen je sinoć u centru Beograda.

On je u videu na Instagramu rekao da su mu “plaćenici vladajuće partije”, koje je fotografisao dok su demolirali zaštićenu zgradu na uglu Makedonske i Nušićeve ulice, naneli telesne povrede. Kako je naveo, oborili su ga na pod, šutirali i udarali metalnom stolicom. Izgubio je svest, ima kopču na nozi, hematom na kuku, potres mozga, i lekari su mu rekli da ne treba 14 dana da se pomera. “Plaćenici vladajuće partije su po stoti put, ili ne znam koji put, demolirali
Otvori na luftika.rs

Povezane vesti »

Stevan Filipović pretučen u centru Beograda: "Plaćenici vladajuće partije me šutirali i udarali metalnom stolicom"

Stevan Filipović pretučen u centru Beograda: "Plaćenici vladajuće partije me šutirali i udarali metalnom stolicom"

N1 Info pre 36 minuta
VIDEO: Profesor Stevan Filipović pretučen u centru Beograda

VIDEO: Profesor Stevan Filipović pretučen u centru Beograda

Radio 021 pre 36 minuta
Reditelj Stevan Filipović pretučen u Beogradu: „Napalo me je 5 hrabrih ćacija“

Reditelj Stevan Filipović pretučen u Beogradu: „Napalo me je 5 hrabrih ćacija“

Nedeljnik pre 26 minuta
U Makedonskoj ulici u Beogradu fizički napadnut reditelj Stevan Filipović

U Makedonskoj ulici u Beogradu fizički napadnut reditelj Stevan Filipović

Vreme pre 10 minuta
Reditelj Stevan Filipović pretučen u Beogradu

Reditelj Stevan Filipović pretučen u Beogradu

Moj Novi Sad pre 1 minut
Stevan Filipović pretučen u centru Beograda: „Plaćenici vladajuće partije me šutirali i udarali metalnom stolicom“

Stevan Filipović pretučen u centru Beograda: „Plaćenici vladajuće partije me šutirali i udarali metalnom stolicom“

Danas pre 11 minuta
Reditelj Stevan Filipović pretučen u centru Beograda: Napadači mu oteli telefon, tukli ga metalnom stolicom, tvrdi da je u…

Reditelj Stevan Filipović pretučen u centru Beograda: Napadači mu oteli telefon, tukli ga metalnom stolicom, tvrdi da je u pitanju grupa plaćenika SNS (VIDEO)

Nova pre 1 minut
Povezane vesti »

Ključne reči

beogradpretucen

Politika, najnovije vesti »

Stevan Filipović pretučen u centru Beograda: "Plaćenici vladajuće partije me šutirali i udarali metalnom stolicom"

Stevan Filipović pretučen u centru Beograda: "Plaćenici vladajuće partije me šutirali i udarali metalnom stolicom"

N1 Info pre 36 minuta
Pastor (SVM): Izlazimo samostalno na izbore, potrebno vreme za međusobno poverenje s Peterom Mađarom

Pastor (SVM): Izlazimo samostalno na izbore, potrebno vreme za međusobno poverenje s Peterom Mađarom

N1 Info pre 20 minuta
Pastor (SVM):Izlazimo samostalno na izbore, potrebno vreme za međusobno poverenje s Peterom Mađarom

Pastor (SVM):Izlazimo samostalno na izbore, potrebno vreme za međusobno poverenje s Peterom Mađarom

Insajder pre 30 minuta
Pastor: SVM na izbore izlazi samostalno, primarni cilj nam nisu ministarska mesta

Pastor: SVM na izbore izlazi samostalno, primarni cilj nam nisu ministarska mesta

Radio 021 pre 26 minuta
VIDEO: Profesor Stevan Filipović pretučen u centru Beograda

VIDEO: Profesor Stevan Filipović pretučen u centru Beograda

Radio 021 pre 36 minuta