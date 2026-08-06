Jeziv udes u Zemunu: Teško povređeno dvoje ljudi, hitno prebačeni na VMA

Mondo pre 2 sata  |  Mila Matović
Jeziv udes u Zemunu: Teško povređeno dvoje ljudi, hitno prebačeni na VMA

Dve osobe teško su povređene u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila sinoć u Zemunu, saopšteno je iz Hitne pomoći.

Udes se dogodio u 23.46 u Ulici Aleksandra Dubčeka, kada su povređeni motociklista (30) i njegov suvozač (37). Obojica su sa teškim povredama prevezena na Vojnomedicinsku akademiju (VMA). Tokom protekle noći ekipe Hitne pomoći intervenisale su ukupno 104 puta, od čega su 23 intervencije bile na javnim mestima, uglavnom zbog tuča i osoba u alkoholisanom stanju. Za lekarsku pomoć najčešće su se javljali građani sa povišenim krvnim pritiskom i bolovima u grudima.
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