Paklene vrućine u Srbiji, širom zemlje 40 stepeni: Cela zemlja u crvenom, ali se nazire kraj toplotnog talasa

Mondo pre 1 sat  |  Aleksandar Blagić
Paklene vrućine u Srbiji, širom zemlje 40 stepeni: Cela zemlja u crvenom, ali se nazire kraj toplotnog talasa

Prema vremenskoj prognozi za četvrtak 6. avgust 2026. godine, biće svežije rano ujutru, sa najnižom jutarnjom temperaturom od 17 do 22 stepena uz slabije lokalne pljuskove tokom dana.

Maksimalna dnevna od 23 do 41 stepen. Duvaće slabiji vetar u pojedinim delovima zemlje u toku prepodneva. U toku noći slabiji vetar u Banatu. U Vojvodini će, prema vremenskoj prognozi, biti oblaka ujutru, uz dnevnu temperaturu do 40 stepeni. Jutarnja će biti oko 12 stepeni uz moguće slabije i izolovane pljuskove sa grmljavinom, dok se u toku popodneva očekuje slabije nevreme u pojedinim delovima. Prema vremenskoj prognozi za petak 7. avgust, biće pretežno oblačno,
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