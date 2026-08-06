Demontaža Staklenca do kraja godine, Čučković kaže - krtice za metro na putu ka Srbiji

Tržni centar poznat kao "Staklenac", koji se nalazi u centru Beograda, biće do kraja godine demontiran i na njegovom mestu počeće iskopavanje za gradnju metro stanice prve linije nezavisnog šinskog sistema. "Krtice za metro su na putu ka Srbiji i svaki dan nam je dragocen", rekao je gradski menadžer Miroslav Čučković za današnju Politiku.

List navodi da je više od polovine vlasnika lokala isplaćeno. "Dvadeset četiri vlasnika lokala isplatili smo u skladu sa zakonom, svakom od njih pristupili smo pojedinačno i želja nam je da oni kada se isele započnu biznis na drugom mestu", rekao je Čučković. Politika navodi da je "Staklenac" privemeni objekat i da su vlasnici lokala prethodnih godina pokušali da ga legalizuju ali nisu uspeli.