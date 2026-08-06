Demontaža Staklenca do kraja godine, Čučković kaže - krtice za metro na putu ka Srbiji

N1 Info pre 1 sat  |  Beta Politika
Demontaža Staklenca do kraja godine, Čučković kaže - krtice za metro na putu ka Srbiji

Tržni centar poznat kao "Staklenac", koji se nalazi u centru Beograda, biće do kraja godine demontiran i na njegovom mestu počeće iskopavanje za gradnju metro stanice prve linije nezavisnog šinskog sistema. "Krtice za metro su na putu ka Srbiji i svaki dan nam je dragocen", rekao je gradski menadžer Miroslav Čučković za današnju Politiku.

List navodi da je više od polovine vlasnika lokala isplaćeno. "Dvadeset četiri vlasnika lokala isplatili smo u skladu sa zakonom, svakom od njih pristupili smo pojedinačno i želja nam je da oni kada se isele započnu biznis na drugom mestu", rekao je Čučković. Politika navodi da je "Staklenac" privemeni objekat i da su vlasnici lokala prethodnih godina pokušali da ga legalizuju ali nisu uspeli.
Otvori na rs.n1info.com

Povezane vesti »

Politika: Demontaža Staklenca do kraja godine, čekaju se krtice da kopaju za metro stanicu

Politika: Demontaža Staklenca do kraja godine, čekaju se krtice da kopaju za metro stanicu

Beta pre 33 minuta
Politika: Demontaža Staklenca do kraja godine, čekaju se krtice da kopaju za metro stanicu

Politika: Demontaža Staklenca do kraja godine, čekaju se krtice da kopaju za metro stanicu

Serbian News Media pre 32 minuta
Rušenje Staklenca do kraja godine

Rušenje Staklenca do kraja godine

Nova pre 23 minuta
Politika: Demontaža Staklenca do kraja godine, čekaju se krtice da kopaju za metro stanicu

Politika: Demontaža Staklenca do kraja godine, čekaju se krtice da kopaju za metro stanicu

Radio sto plus pre 13 minuta
Politika: Demontaža Staklenca do kraja godine, čekaju se krtice da kopaju za metro stanicu

Politika: Demontaža Staklenca do kraja godine, čekaju se krtice da kopaju za metro stanicu

Pravo u centar pre 32 minuta
Politika: Demontaža Staklenca do kraja godine, čekaju se krtice da kopaju za metro stanicu

Politika: Demontaža Staklenca do kraja godine, čekaju se krtice da kopaju za metro stanicu

Nedeljnik pre 1 sat
Demontaža "Staklenca" do kraja godine": Čučković kaže da su krtice za metro na putu ka Srbiji

Demontaža "Staklenca" do kraja godine": Čučković kaže da su krtice za metro na putu ka Srbiji

Nova pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Miroslav Čučković

Beograd, najnovije vesti »

Politika: Demontaža Staklenca do kraja godine, čekaju se krtice da kopaju za metro stanicu

Politika: Demontaža Staklenca do kraja godine, čekaju se krtice da kopaju za metro stanicu

Beta pre 33 minuta
Politika: Demontaža Staklenca do kraja godine, čekaju se krtice da kopaju za metro stanicu

Politika: Demontaža Staklenca do kraja godine, čekaju se krtice da kopaju za metro stanicu

Serbian News Media pre 32 minuta
Rušenje Staklenca do kraja godine

Rušenje Staklenca do kraja godine

Nova pre 23 minuta
Hitno upozorenje za vozače! Ako danas krećete ka Beogradu, na ovoj deonici vas čeka obustava do 17 časova

Hitno upozorenje za vozače! Ako danas krećete ka Beogradu, na ovoj deonici vas čeka obustava do 17 časova

Blic pre 53 minuta
Politika: Demontaža Staklenca do kraja godine, čekaju se krtice da kopaju za metro stanicu

Politika: Demontaža Staklenca do kraja godine, čekaju se krtice da kopaju za metro stanicu

Radio sto plus pre 13 minuta