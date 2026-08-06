Japan obeležava 81 godinu od američkog nuklearnog napada na Hirošimu

N1 Info pre 1 sat  |  Beta
Japan obeležava 81 godinu od američkog nuklearnog napada na Hirošimu

Japan danas obeležava 81. godišnjicu američkog nuklearnog napada na Hirošimu, što je bio prvi takav napad u istoriji čovečanstva.

Od 6. avgusta 1945. godine, kada su SAD bacile atomsku bombu na japanski grad, čime su ubrzale okončanje Drugog svetskog rata, do kraja te godine u eksploziji i od povreda i bolesti uzrokovanih radijacijom stradalo je oko 140.000 ljudi. Poslednji preživeli nastavljaju da oživljavaju sećanje na napad na Hirošimu i tri dana kasnije na Nagasaki, i to prenose na naredne generacije. Od tog napada, nijedan američki predsednik nije posetio Hirošimu do 2016. godine, kada
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