Nastavlja se borba sa velikim požarima u Ibarskoj klisuri i Deliblatskoj peščari

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Vatrogasne ekipe i helikopteri MUP-a ulažu maksimalne napore na gašenju požara u teškim uslovima

Veliki šumski požari u Ibarskoj klisuri i Deliblatskoj peščari i dalje bukte, a gašenje otežavaju nepristupačan teren i jak vetar. Na terenu su brojne vatrogasne ekipe i pripadnici MUP-a koji uz pomoć helikoptera pokušavaju da stave vatrenu stihiju pod kontrolu. Prema dosadašnjim procenama, izgorelo je više stotina hektara šume i niskog rastinja, ali nadležni ističu da nema povređenih niti su stambeni objekti ugroženi. N1 Info Insajder RTV Nova NIN