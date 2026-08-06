Nastavlja se borba sa velikim požarima u Ibarskoj klisuri i Deliblatskoj peščari

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Nastavlja se borba sa velikim požarima u Ibarskoj klisuri i Deliblatskoj peščari

Vatrogasne ekipe i helikopteri MUP-a ulažu maksimalne napore na gašenju požara u teškim uslovima

Veliki šumski požari u Ibarskoj klisuri i Deliblatskoj peščari i dalje bukte, a gašenje otežavaju nepristupačan teren i jak vetar. Na terenu su brojne vatrogasne ekipe i pripadnici MUP-a koji uz pomoć helikoptera pokušavaju da stave vatrenu stihiju pod kontrolu. Prema dosadašnjim procenama, izgorelo je više stotina hektara šume i niskog rastinja, ali nadležni ističu da nema povređenih niti su stambeni objekti ugroženi. N1 Info Insajder RTV Nova NIN

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