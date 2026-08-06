Novi pomaci oko Ormuskog moreuza: Iran i Oman blizu privremenog sporazuma

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SAD, Iran i Oman naginju ka privremenom dogovoru koji bi mogao ponovo da otvori ključni pomorski prolaz i ublaži tenzije.

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp oštro je odbacio medijske navode da Pentagon raspolaže smanjenim zalihama naoružanja i najavio krivično gonjenje onih koji odaju poverljive informacije. Večernje novosti Danas B92

Sjedinjene Američke Države, Iran i Oman približavaju se privremenom sporazumu o novim plovnim rutama kroz Ormuski moreuz, što uliva nadu u ublažavanje krize uprkos nedavnim eksplozijama i oprezu nadležnih službi. Euronews Bloomberg Adria Biznis.rs Danas Blic