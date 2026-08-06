Stanje na putevima i graničnim prelazima u Srbiji

Naslovi.ai pre 42 minuta
Stanje na putevima i graničnim prelazima u Srbiji

Na graničnom prelazu Horgoš beleže se zadržavanja do 45 minuta, dok su ostali prelazi uglavnom prohodni uz pojačan saobraćaj.

Na graničnom prelazu Horgoš putnička vozila se zadržavaju oko 45 minuta na ulazu i izlazu iz zemlje, dok na ostalim prelazima i naplatnim stanicama nema dužih zadržavanja. Tokom dana se očekuje pojačan saobraćaj ka turističkim centrima. N1 Info Blic Euronews Telegraf Ozon Danas RINA NIN

Saobraćaj na putevima širom Srbije odvija se bez većih zastoja, ali se zbog sezone godišnjih odmora savetuje oprezna vožnja. Na graničnom prelazu Gostun ka Crnoj Gori trenutno nema gužvi i saobraćaj se odvija bez zadržavanja. Glas Zaječara Blic Telegraf RINA

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