Vrhunac toplotnog talasa u Srbiji sa temperaturama do 40 stepeni

Naslovi.ai pre 9 minuta
Vrhunac toplotnog talasa u Srbiji sa temperaturama do 40 stepeni

U Srbiji danas vlada izuzetno toplo vreme sa temperaturama do 40 stepeni, a na snazi je crveni meteo-alarm u većem delu zemlje.

Srbija beleži vrhunac snažnog toplotnog talasa uz maksimalne dnevne temperature koje dostizanjem granice od 40 stepeni donose tropske uslove i opasnost po zdravlje. Republički hidrometeorološki zavod izdao je upozorenja, dok je crveni meteo-alarm na snazi u većem delu zemlje, a jutarnje temperature su se kretale od svežih devet stepeni u Sjenici do čak 30 stepeni u Zrenjaninu. Radio 021 N1 Info Vreme Zrenjaninski Insajder

Tokom prepodneva izmereno je 35 stepeni u Somboru, Zrenjaninu i Kikindi, dok se popodne očekuje lokalni razvoj oblačnosti i retka pojava kratkotrajnih pljuskova sa grmljavinom u pojedinim krajevima. Kratkotrajno osveženje očekuje se krajem nedelje, ali meteorolozi najavljuju novi porast temperature već početkom naredne sedmice. Nova Euronews RTS Euronews ROMinfomedia

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