Motociklista (30) i suvozač (37) teško povređeni u udesu u Zemunu

Newsmax Balkans pre 28 minuta
Motociklista (30) i suvozač (37) teško povređeni u udesu u Zemunu

Motociklista (30) i njegov suvozač (37) teško su povređeni u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u Zemunu, nakon čega su prevezeni na Vojnomedicinsku akademiju (VMA).

Udes se dogodio u 23.46 u Ulici Aleksandra Dubčeka, rečeno je Tanjugu u Hitnoj pomoći. Ekipe Hitne pomoći tokom noći intervenisale su 104 puta, od čega su 23 intervencije bile na javnim mestima, uglavnom zbog tuča i osoba u alkoholisanom stanju. Za pomoć su se najčešće javljali pacijenti sa hipertenzijom i bolovima u grudima.
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