Fenerbahče se primakao Ligi šampiona, "dželat" Vojvodine napravio korak ka Ligi Evrope

Fudbaleri Fenerbahčea pobedili su na svom terenu u Istanbulu ekipu Šturm iz Graca sa 2:0, u prvom meču trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona.

Strelci za Fenerbahče bili su Taliska u devetom i Mejson Grinvud u 45. minutu, dok u drugom poluvremenu nije bilo golova. Revanš meč igra se u utorak, 11. avgusta, u Gracu, gde je Šturmu potrebno pravo čudo za nastavak borbe za elitno takmičenje. Pobednik ovog dvomeča u plej-ofu kvalifikacija za Ligu šampiona će igrati protiv boljeg iz duela Sparta Prag - Lion (2:1 u prvom meču). Što se tiče kvalifikacija za Ligu Evrope, tamo je u sredu uveče Ferencvaroš u prvom