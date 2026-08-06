Pastor: Savez vojvođanskih Mađara izlazi samostalno na izbore, potrebno vreme za međusobno poverenje s Peterom Mađarom

Predsednik Saveza vojvođanskih Mađara (SVM) Balint Pastor izjavio je da će ta stranka na izborima nastupili samostalno i da njen prvi cilj nije da dobije ministarska mesta, već da zadrži snažno parlamentarno predstavljanje i sopstvenu poslaničku grupu.

"Mi nikada nismo insistirali na ministarskim funkcijama. Pokazalo se da model u kojem učestvujemo u radu izvršne vlasti kroz državne sekretare daje dobre rezultate. Za nas je mnogo važnije šta piše u koalicionom sporazumu nego koliko funkcija neko dobije", rekao je Pastor u intervjuu za nedeljnik NiN. Prema njegovim rečima, "ako postoji saglasnost oko razvoja infrastrukture, privede, obrazovanja i unapređenja položaja nacionalnih manjina, onda postoji prostor za