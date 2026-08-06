Šok u Montrealu: Zverev ispao u drugom kolu od 69. na svetu

Nova pre 1 sat
Šok u Montrealu: Zverev ispao u drugom kolu od 69. na svetu

Aleksander Zverev, trenutno treći teniser sveta, šokantno je ispao već u drugom kolu Mastersa u Montrealu.

Bolji od nemačkog tenisera bio je Talon Grikspor iz Holandije sa 2:1, po setovima 6:7 (3), 6:2, 6:4. Meč je trajao dva sata i 33 minuta, a Zverev je upisao poraz od trenutno 69. igrača na ATP listi. Bio je Zverev slobodan u prvom kolu, dok je Grikspor pobedio Lorenca Sonega, a sada je napravio još jedno iznenađenje. U prvom setu brejkova nije bilo, a onda je Zverev u taj-brejku tri puta uzimao poene na servis rivala, koji je uzvratio samo jednom. Holanđanin je
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