Umesto u Partizan, otišao kod Jokića: Još jedno evroligaško pojačanje u neobičnom letu Denvera

Nova pre 23 minuta
Umesto u Partizan, otišao kod Jokića: Još jedno evroligaško pojačanje u neobičnom letu Denvera

Loni Voker će karijeru nastaviti u NBA ligi, pošto je postigao dogovor sa Denver Nagetsima, čime je stavljena tačka na višenedeljne spekulacije o njegovom narednom klubu.

Tokom leta njegovo ime se povezivalo sa brojnim evroligašima. Bivši košarkaš Makabija i Žalgirisa dovođen je u vezu i sa Partizanom. Izraelski mediji pisali su da je bio ponuđen crno-belima, ali nikada taj transfer nije bio izvestan. Pominjali su se i Real Madrid, kao i Dubai, ali su priče o potencijalnim transferima vremenom utihnule. Na kraju se dogodio rasplet koji je delovao najmanje verovatno – Voker se vraća u NBA. Sa Denverom je potpisao jednogodišnji ugovor
Otvori na nova.rs

Povezane vesti »

Nagetsi još jedno pojačanje pronašli u Evroligi - Loni Voker se vraća u NBA

Nagetsi još jedno pojačanje pronašli u Evroligi - Loni Voker se vraća u NBA

RTS pre 38 minuta
Ipak NBA – pričalo se o Partizanu, a on ide kod Jokića

Ipak NBA – pričalo se o Partizanu, a on ide kod Jokića

Sport klub pre 58 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

KošarkaNBAPartizanReal MadridMadridDubaiDenver

Sport, najnovije vesti »

Nova NBA bomba u Evroligi: Otišao je Loni Voker, menja ga plejmejker Atlante

Nova NBA bomba u Evroligi: Otišao je Loni Voker, menja ga plejmejker Atlante

Mondo pre 3 minuta
Sabalenka brani broj 1 i planira titulu sa Đokovićem

Sabalenka brani broj 1 i planira titulu sa Đokovićem

Sport klub pre 3 minuta
Infantino se izvinio zbog grešaka, ali ostaje predsednik Fife

Infantino se izvinio zbog grešaka, ali ostaje predsednik Fife

Insajder pre 13 minuta
Infantino se izvinjava zbog grešaka, ali ostaje predsednik FIFA

Infantino se izvinjava zbog grešaka, ali ostaje predsednik FIFA

BBC News pre 23 minuta
Kad i gde možete gledati meč Partizan – Tobol?

Kad i gde možete gledati meč Partizan – Tobol?

Danas pre 38 minuta