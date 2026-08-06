Umesto u Partizan, otišao kod Jokića: Još jedno evroligaško pojačanje u neobičnom letu Denvera

Loni Voker će karijeru nastaviti u NBA ligi, pošto je postigao dogovor sa Denver Nagetsima, čime je stavljena tačka na višenedeljne spekulacije o njegovom narednom klubu.

Tokom leta njegovo ime se povezivalo sa brojnim evroligašima. Bivši košarkaš Makabija i Žalgirisa dovođen je u vezu i sa Partizanom. Izraelski mediji pisali su da je bio ponuđen crno-belima, ali nikada taj transfer nije bio izvestan. Pominjali su se i Real Madrid, kao i Dubai, ali su priče o potencijalnim transferima vremenom utihnule. Na kraju se dogodio rasplet koji je delovao najmanje verovatno – Voker se vraća u NBA. Sa Denverom je potpisao jednogodišnji ugovor