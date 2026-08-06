Danski fudbaler Kristijan Nergor novo pojačanje Evertona

Politika pre 6 minuta
Danski fudbaler Kristijan Nergor novo pojačanje Evertona

Nergor (32) je prošle sezone za Arsenal odigrao 20 utakmica u svim takmičenjima

LIVERPUL – Dosadašnji fudbaler Arsenala Kristijan Nergor potpisao je dvogodišnji ugovor sa Evertonom, saopštio je klub iz Liverpula. Finansijski detalji nisu saopšteni, ali britanski mediji navode da je Everton za ovaj transfer izdvojio sedam miliona funti. Nergor (32) je prošle sezone za Arsenal odigrao 20 utakmica u svim takmičenjima. On je ranije nastupao za Brentford, Fiorentinu, Brondbi, Hamburger i Lingbi. Za reprezentaciju Danske odigrao je 41 meč. "Osećaj
Otvori na politika.rs

Pročitajte još

Fenerbahče se primakao Ligi šampiona, "dželat" Vojvodine napravio korak ka Ligi Evrope

Fenerbahče se primakao Ligi šampiona, "dželat" Vojvodine napravio korak ka Ligi Evrope

Nova pre 1 sat
Munjoz se priključio treninzima Liverpula

Munjoz se priključio treninzima Liverpula

Politika pre 1 sat
Legendarni fudbaler o Infantinu: „Tokom karijere sam upoznao razne mutne tipove, ali…“

Legendarni fudbaler o Infantinu: „Tokom karijere sam upoznao razne mutne tipove, ali…“

Danas pre 5 sati
Udruženje evropskih fudbalskih liga pozvalo na reformu FIFA

Udruženje evropskih fudbalskih liga pozvalo na reformu FIFA

Danas pre 5 sati
Neverovatna klauzula u ugovoru Mohameda Salaha

Neverovatna klauzula u ugovoru Mohameda Salaha

Danas pre 7 sati
Osvajač Lige šampiona preuzeo "svrake": Matijas Jajsle novi trener Njukasla

Osvajač Lige šampiona preuzeo "svrake": Matijas Jajsle novi trener Njukasla

Kurir pre 1 dan
Sve staje u jednu noć Lige šampiona: 10 utakmica odluke, među njima i Zvezdina

Sve staje u jednu noć Lige šampiona: 10 utakmica odluke, među njima i Zvezdina

Mondo pre 1 dan

Ključne reči

FudbalLiverpulArsenalDanskaEverton

Sport, najnovije vesti »

Danski fudbaler Kristijan Nergor novo pojačanje Evertona

Danski fudbaler Kristijan Nergor novo pojačanje Evertona

Politika pre 6 minuta
Fenerbahče se primakao Ligi šampiona, "dželat" Vojvodine napravio korak ka Ligi Evrope

Fenerbahče se primakao Ligi šampiona, "dželat" Vojvodine napravio korak ka Ligi Evrope

Nova pre 1 sat
Šok u Montrealu: Zverev ispao u drugom kolu od 69. na svetu

Šok u Montrealu: Zverev ispao u drugom kolu od 69. na svetu

Nova pre 1 sat
Munjoz se priključio treninzima Liverpula

Munjoz se priključio treninzima Liverpula

Politika pre 1 sat
Miroljubivo u prijateljskom meču Srbija – Rusija

Miroljubivo u prijateljskom meču Srbija – Rusija

Danas pre 2 sata