Danski fudbaler Kristijan Nergor novo pojačanje Evertona

Nergor (32) je prošle sezone za Arsenal odigrao 20 utakmica u svim takmičenjima

LIVERPUL – Dosadašnji fudbaler Arsenala Kristijan Nergor potpisao je dvogodišnji ugovor sa Evertonom, saopštio je klub iz Liverpula. Finansijski detalji nisu saopšteni, ali britanski mediji navode da je Everton za ovaj transfer izdvojio sedam miliona funti. Nergor (32) je prošle sezone za Arsenal odigrao 20 utakmica u svim takmičenjima. On je ranije nastupao za Brentford, Fiorentinu, Brondbi, Hamburger i Lingbi. Za reprezentaciju Danske odigrao je 41 meč. "Osećaj