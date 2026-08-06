Zaharova: Umesto oružja Ukrajina je mogla postati Dubai

Politika pre 21 minuta
Zaharova: Umesto oružja Ukrajina je mogla postati Dubai

„Koliko je novca Zapad uložio u oružje za Kijev mogao je Ukrajinu da pretvori u tehnološki Dubai” – rekla je Zaharova

Zapadne zemlje su sredstvima izdvojenim za podršku Kijevu mogle da pretvore Ukrajinu u „tehnološki Dubai“, umesto što su ih usmerile na vojnu pomoć, izjavila je portparol Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marija Zaharova. „Za razaranje i uništavanje spremni su da izdvoje stotine milijardi. Za stvaranje i obnovu žele da izdvoje sve manje. Za novac koji je Zapadna Evropa uputila kao takozvanu pomoć kijevskom režimu mogla je da bude izgrađena Ukrajina kao savremeni
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