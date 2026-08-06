ZLF: Milutin Kostić izložen progonu zbog odbrane autonomije Univerziteta

Radio sto plus pre 13 minuta
ZLF: Milutin Kostić izložen progonu zbog odbrane autonomije Univerziteta

Iz ZLF su naveli da je Kostić, docent na Katedri psihijatrije Medicinskog fakulteta u Beogradu, mesecima izložen pritiscima, uključujući pokušaje osporavanja doktorata, smenu sa mesta načelnika dnevne bolnice u Institutu za mentalno zdravlje i, kako tvrde, organizovanu kampanju usmerenu na uništavanje njegove karijere i ugleda.

Kako su naveli, pritisci su počeli nakon što je Medicinski fakultet u maju prošle godine stupio u štrajk kao podrška studentima, a nastavljeni su posle smene dekanke i uvođenja vršioca dužnosti uprave fakulteta. ZLF je saopštio da je, nakon Kostićevog gostovanja u emisiji “Utisak nedelje”, Etički odbor Srbije pri Ministarstvu zdravlja pokrenuo postupak preispitivanja etičkih aspekata jednog njegovog naučnog rada nastalog tokom izrade doktorske disertacije. Stranka
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