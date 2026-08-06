Moskva: Pogođena dva broda s vojnim teretom kod Odese; Kijev: U ruskom napadu na Balakliju poginule tri osobe

Rat u Ukrajini – 1625. dan. Rusko Ministarstvo odbrane saopštilo je da su ruske snage u Crnom moru pogodile dva teretna broda koja su, kako tvrdi Moskva, prevozila vojni teret namenjen Oružanim snagama Ukrajine. Istovremeno, u ruskom napadu bespilotnim letelicama na Balakliju u Harkovskoj oblasti poginule su tri osobe, a 19 je ranjeno, saopštile su ukrajinske vlasti.

07:52 Rusija: Masovan napad dronovima na Jaroslavlj, moguća meta rafinerija nafte Grad Jaroslavlj na zapadu Rusije bio je tokom noći meta, kako su saopštile ruske vlasti, masovnog napada bespilotnim letelicama. Guverner Jaroslavske oblasti Mihail Jevrajev tvrdi da je oboreno 88 dronova i da u napadu nije bilo poginulih ni povređenih, dok mediji navode da je moguća meta bila rafinerija nafte Slavnjeft-JANOS. Guverner Jaroslavske oblasti Mihail Jevrajev naveo je da