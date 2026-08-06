Prvi pravi test za Partizan i Sašu Ilića - Tobol stoji na putu ka plej-ofu Lige konferencije (RTS 2, 20.55)

RTS pre 33 minuta
Prvi pravi test za Partizan i Sašu Ilića - Tobol stoji na putu ka plej-ofu Lige konferencije (RTS 2, 20.55)

Fudbaleri Partizana od 21.00 čas na stadionu u Humskoj dočekuju kazahstanski Tobol u prvom meču trećeg kola kvalifikacija za Ligu konferencije. Direktan prenos je na Drugom programu RTS-a, a tok meča i analizu možete da ispratite i na našem portalu.

Crno-beli pred svojim navijačima žele da naprave prvi korak ka plasmanu u plej-of, gde pobednika ovog dvomeča čeka španski Hetafe. Evropska scena za Partizan trenutno predstavlja prioritet, posebno posle razočaravajućeg poraza od IMT-a (2:1) u domaćem prvenstvu, koji je dodatno uzdrmao atmosferu u ekipi. Upravo zbog toga duel sa Tobolom dolazi u pravom trenutku da ekipa Saše Ilića pokaže reakciju i vrati neophodno samopouzdanje. Crno-beli su do treće runde stigli
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