Rad na visokim temperaturama – sindikati traže da smernice postanu zakonska obaveza

RTS pre 1 sat
Rad na visokim temperaturama – sindikati traže da smernice postanu zakonska obaveza

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja je zbog visokih temperatura izdalo preporuke poslodavcima kako da organizuju posao u ovakvim uslovima. Šta su sve poslodavci dužni da obezbede radnicima i kome radnici mogu da se obrate ukoliko smatraju da se preporuke ne poštuju – za Radio Beograd 1 govorila je Mira Božić iz Uprave za bezbednost i zdravlje na radu pri Ministarstvu za rad. Svoje viđenje problema izneo je i Saša Torlaković iz Sindikata radnika građevinarstva, koji je apelovao

Zbog sve toplijih leta u Srbiji i sve dužih toplotnih talasa, Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja je prve smernice za bezbedan i zdrav rad na otvorenom pri visokim temperaturama izdalo još 2013. godine,podsetila je Mira Božić gostujući u emisiji "U ritmu dana" Radio Beograda 1. "Upravo zbog tog trenda povećanja temperatura u letnjem periodu, mi smo te smernice revidirali 2024. godine, sa ciljem da pomognemo poslodavcima, zaposlenima i
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