Toplotni talas ne posustaje, živa u termometru i do 40 stepeni – vodostaj Dunava biće u manjem opadanju i stagnaciji

RTS pre 4 minuta
Toplotni talas ne posustaje, živa u termometru i do 40 stepeni – vodostaj Dunava biće u manjem opadanju i stagnaciji

Pretežno sunčano i veoma toplo vreme u Srbiji, uz maksimalne temperature do 40 stepeni. Posle podne ponegde mogući kratkotrajni pljuskovi s grmljavinom. Vodostaj Dunava narednih dana biće u manjem opadanju i stagnaciji.

U 8 sati najtopliji Zrenjanjin sa 30 stepeni, u Beogradu 29, a u Sjenici 13 U Srbiji je u 8 sati najtoplije u Zrenjaninu, gde je izmereno 30 stepeni, dok je najsvežije u Sjenici gde je izmereno 13 stepeni, pokazuju podaci objavljeni na sajtu Republičkog hidrometeorološkog zavoda. U Beogradu je izmereno 29 stepeni, a u Novom Sadu, Kikindi i Banatskom Karlovcu 28 stepeni, dok je u Somboru i na Paliću izmereno 27 stepeni. Opširnije Kraće U narednim danima vodostaj
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