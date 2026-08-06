BLISKOISTOČNI SUKOB Pezeškijan: Interakcija sa Hamneijem je veoma teška; Izrael izveo vazdušne napade na jug Libana

BEOGRAD - Iranski predsednik Masud Pezeškijan rekao je u intervjuu za državnu televiziju da je interakcija sa vrhovnim vođom zemlje Modžtabom Hamneijem trenutno "veoma teška". Najmanje jedna osoba je poginula, a 11 je povređeno u izraelskom vazdušnom napadu na južni libanski grad Tibnin.

Portparol iranskog Ministarstva spoljnih poslova Esmail Bagei izjavio je da su Iran i Oman usaglasili geografske koordinate za plovidbenu rutu kroz Ormuski moreuz i da je zajedničko saopštenje u završnoj fazi izrade, pod uslovom da se treće strane ne umešaju. Izraelska vojska saopštila je da je u Pojasu Gaze uništila tunel u kojem je, kako navodi, pronađeno više desetina raketa, dok je na jugu Libana objavila da je uništila tunel i skladište oružja koje pripisuje