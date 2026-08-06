Danas konstitutivna sednica skupštine privremenih institucija samouprave u Prištini

BEOGRAD, PRIŠTINA - Konstitutivna sednica skupštine privremenih institucija samouprave u Prištini biće održana danas, dan pre isteka roka koji je za konstituisanje odredio ustavni sud u Prištini, a stranke za sada nisu postigle dogovor o formiranju institucija.

Početak sednice zakazan je za 10 časova, a na dnevnom redu je potvrđivanje mandata poslanika i izbor predsednika i pet potpredsednika skupštine. Pokret Samoopredeljenje i Demokratski savez Kosova (DSK) još nisu postigli dogovor o formiranju novih institucija, a Demokratska partija Kosova (DPK) i Alijansa odbile su da učestvuju u razgovorima. Predsednici Samoopredeljenja Aljbin Kurti i DSK Ljumir Abdidžiku sastali su se i u utorak i u sredu u pokušaju da pronađu