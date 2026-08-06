Danas vrhunac toplotnog talasa sa temperaturama do 40 stepeni i tropskim noćima

RTV pre 1 sat  |  Tanjug
Danas vrhunac toplotnog talasa sa temperaturama do 40 stepeni i tropskim noćima

NOVI SAD - U Srbiji će u četvrtak, 6. avgusta biti vrhunac toplotnog talasa sa maksimalnim temperaturama od 35 do 40 stepeni i tropskim noćima u Vojvodini i Beogradu, saopštio je danas Republički hidrometeorološki zavod.

Vreme će biti sunčano i veoma toplo, posle podne na istoku, jugu i jugozapadu Srbije, kao i u Pomoravlju i Banatu, uz lokalni razvoj oblačnosti, moguća je retka pojava kratkotrajne kiše ili pljuska s grmljavinom. Duvaće slab i umeren istočni i jugoistočni vetar sa najnižom temperaturom od 12 do 24, a najvišom od 35 do 40 stepeni. U Novom Sadu će biti pretežno sunčano i veoma toplo uz slab i umeren istočni i jugoistočni vetar i najvišu dnevnu temperaturu oko 38
Otvori na rtv.rs

Povezane vesti »

Vreme danas pretežno sunčano, temperatura do 40 stepeni

Vreme danas pretežno sunčano, temperatura do 40 stepeni

Danas pre 1 sat
U Srbiji i danas pretežno sunčano i veoma toplo, temperature do 40 stepeni

U Srbiji i danas pretežno sunčano i veoma toplo, temperature do 40 stepeni

Nova pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

VojvodinaNovi SadBanat

Vojvodina, najnovije vesti »

Danas vrhunac toplotnog talasa sa temperaturama do 40 stepeni i tropskim noćima

Danas vrhunac toplotnog talasa sa temperaturama do 40 stepeni i tropskim noćima

RTV pre 1 sat
Vreme danas pretežno sunčano, temperatura do 40 stepeni

Vreme danas pretežno sunčano, temperatura do 40 stepeni

Danas pre 1 sat
Zakon vas ne obavezuje, ali ljudskost DA: Napravite mesto vozačima na dva točka

Zakon vas ne obavezuje, ali ljudskost DA: Napravite mesto vozačima na dva točka

RTV pre 1 sat
U Srbiji i danas pretežno sunčano i veoma toplo, temperature do 40 stepeni

U Srbiji i danas pretežno sunčano i veoma toplo, temperature do 40 stepeni

Nova pre 1 sat
Autobusi GSP-a od sutra menjaju trase kretanja u Sremskoj Kamenici

Autobusi GSP-a od sutra menjaju trase kretanja u Sremskoj Kamenici

NoviSad.com pre 1 dan