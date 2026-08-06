Počela konstititivna sednica skupštine privremenih institucija samouprave u Prištini

BEOGRAD, PRIŠTINA - U Prištini je nešto pre 10.30 časova počela konstitutivna sednica skupštine privremenih institucija samouprave, na kojoj treba da budu potvrđeni mandati poslanicima, izabran predsednik skupštine i pet potpredsednika.

Od pet potpredsednika tri treba da budu iz stranaka koje su osvojile najveći broj mandata, jedan iz srpske zajednice, odnosno iz Srpske liste pošto ona ima devet od 10 mandata zagarantovanih Srbima i jedan iz ostalih nevećinskih zajednica. Sednica se održava dan pre isteka roka koji je za konstituisanje odredio ustavni sud u Prištini. Nakon što skupština bude konstituisana, treba da bude izabrana vlada privremenih institucija, kao i predsednik privremenih