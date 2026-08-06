Tramp: SAD imaju velike zalihe municije, tragamo za onima koji odaju podatke

VAŠINGTON - Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp odbacio je danas medijske navode da Pentagon raspolaže smanjenim zalihama naoružanja, poručivši da američka vojska ima velike rezerve oružja i da se proizvodnja dodatno ubrzava, dok je osobe koje odaju poverljive informacije optužio za izdaju i najavio njihovo krivično gonjenje.

Tramp je u objavi na svojoj društvenoj mreži Truth Social naveo da Sjedinjene Američke Države raspolažu "ogromnim količinama municije, naročito određenih vrsta". On je dodao da se dodatne količine neprekidno proizvode i isporučuju prema potrebama, istakavši da odbrambena industrija gradi najveći broj novih pogona i fabrika u istoriji zemlje. Američki predsednik istovremeno je oštro kritikovao izvore medijskih izveštaja o navodnim nestašicama naoružanja. "Traga se